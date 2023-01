Voorzichtig vieren Chinezen Nieuwjaar, mét familie en zonder restricties

‘Vorig jaar kon ik pas op het allerlaatste moment naar huis. Ik wilde eerder terug, maar de epidemische controle was erg strikt. Uiteindelijk ben ik vlak voor Oudjaar met een privéauto teruggereden. Ik deed er 22 uur over, en maakte me de hele rit zorgen. We moesten onze gezondheidscode tonen om op de autosnelweg te komen, maar riskeerden op onze bestemming teruggestuurd te worden. Als er ergens één geval was, ging alles meteen dicht.

‘Dit jaar is het makkelijker. Natuurlijk ben ik bezorgd besmet te raken. Ik heb thuis een 83-jarige moeder. Maar ik heb voor 80 euro aan medicijnen gekocht, en meer dan tweehonderd maskers. Mijn hele tas zit vol. We zullen heel voorzichtig zijn. We bezoeken geen verre familieleden, en houden ons oudjaarsdiner in kleine kring. Maar we gaan ook Xi’an (provinciehoofdstad van Shaanxi, red.) bezoeken: eten, drinken en plezier maken. We houden wel een meter afstand van iedereen.

‘Ik werk al tien jaar in een aluminiumfabriek in Foshan (een industriestad vlak bij Guangzhou, red.). Het is technisch werk: ik maak machineonderdelen en platen. Dat doe ik al dertig jaar. Voorheen werkte ik in Beijing, maar in het zuiden zijn de salarissen beter. Hier kan ik 1.500-1.600 euro per maand verdienen, in Xi’an zou dat maximaal 1.000-1.100 euro zijn. In het noorden betalen fabrieken vaak niet op tijd, het leven is minder goed.

‘Foshan is dit jaar twee maanden in lockdown geweest. We mochten de fabriek niet uit. Als we ruwe materialen konden krijgen, werkten we, als er geen waren, sliepen we. Veel fabrieken rond ons sloten, en arbeiders gingen al in augustus of september naar huis. In de fabriek naast ons testte één persoon positief, en iedereen moest in quarantaine. Maar mijn fabriek hield stand, en ik heb dit jaar best goed verdiend. Deze vakantie kan ik wat meer uitgeven. Als ik iets lekkers zie, koop ik het.’