‘Zo had ze niet aan haar eind mogen komen’: waarom het zo moeilijk is om verwarde personen te helpen

Alsof boven zijn hoofd een glas in duizend stukjes valt. Het is drie uur ’s nachts en Gerard Vermeulen draait zich nog een keer om in zijn bed. Hij kijkt al tijden niet meer op van het lawaai van zijn bovenbuurvrouw. Want zo gaat het bijna elke nacht in het appartementencomplex aan de Amsterdamse Mauritsstraat. Het ene moment duwt zijn verwarde bovenbuurvrouw Diana met donderend geraas een bank of boekenkast over de kale betonnen vloer, het volgende moment gilt ze en even later voert ze hardop gesprekken over de wanen in haar hoofd.

Vermeulen en zijn vriendin nemen daarom voor het slapengaan altijd ‘een druppeltje valeriaan’ en in hun oren zitten ’s nachts standaard oordoppen. Zo ook deze nacht van 10 oktober 2022. Vermeulen is al bijna weer in slaap als zijn partner hem een duw geeft. ‘Ik ruik rook’, zegt ze.

Ook elders in het appartementencomplex worden bewoners geleidelijk wakker. Zo staat Petra Woudenberg net op dat moment in haar keuken om een glas water te drinken. Ze is even daarvoor wakker geworden van een geluid dat ze niet kan thuisbrengen. ‘Ik dacht: is Diana nu ook al ’s nachts bezig om spullen te sjouwen in het trappenhuis? Maar toen ik ging kijken, zag ik niks.’

Uit haar raam ziet Woudenberg even later wel iets geks: een auto rijdt in de verkeerde richting de straat in en stopt abrupt. Vanuit haar raam ziet Woudenberg hoe de automobilist uitstapt en snel begint te bellen terwijl hij naar de flat staart. ‘Wat raar, dacht ik nog.’