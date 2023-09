Achter het front proberen de geharde heelmeesters van Bachmoet het bloeden te stoppen

De vermoeidheid slaat toe bij sommige leden van de kliniek. ‘Ik ben minder gemotiveerd dan in het begin’, zegt Dmytro, een gediplomeerd chirurg die voor de invasie de operatiekamer had ingeruild voor een eigen bedrijf in klinisch onderzoek. Nu staat hij al anderhalf jaar zwaargewonde landgenoten te opereren in de Donbas. Hij mist zijn vrouw en twee kinderen, die gevlucht zijn naar Duitsland. Dmytro: ‘We hebben rust nodig.’

Aan rust is het grootste tekort langs de frontlinie. Om concentratieverlies aan de operatietafel te beperken, werken de artsen en verplegers in shifts: twee dagen in de kliniek, twee dagen bijslapen iets verder van het front.

Maar ook daar loert voortdurend gevaar. Iets waar niet over wordt gesproken in de kliniek: in mei sloeg een Russisch projectiel in bij een pand waarin een deel van het medisch team aan het bijslapen was. Zes leden kwamen om, vertelt een militair van de brigade.