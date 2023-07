Een rechter van dichtbij

‘Weet je, huilen is soms best lastig te voorkomen. Bij verkeerszaken bijvoorbeeld, met dodelijke afloop. Dan houden nabestaanden én de verdachte het lang niet altijd droog. Zelf ga ik niet zitten huilen, want rechters dragen niet zomaar een toga: we zitten daar in eerste instantie niet als mens, maar als onafhankelijke, neutrale vertegenwoordiger van een instituut. Aan de andere kant zou het gek zijn niet te laten merken dat zo’n verkeerszaak mij ook raakt. Als ik iets wegslik, wat soms gebeurt, benoem ik dat dus.’

Verwacht van Janssen geen pleidooien voor een keiharde aanpak van wetsovertreders. ‘In heel ernstige gevallen is vergelding belangrijk’, zegt hij, ‘maar het strafrecht bestaat ook en vooral uit huis-tuin-en-keukenzaken. Kleine zaken dus, waarin fouten zijn gemaakt die rechtgezet moeten worden. Zeker als een verdachte dat zelf ook erkent, kan vergelding minder zwaar wegen.’

Als een van de allereerste Nederlandse strafrechters stuurde hij eind 2021 aan op een deal tussen een advocaat en de officier van justitie. De advocaat in de zaak in kwestie, over een drugstransport, zag af van allerlei onderzoekswensen en hoger beroep. In ruil daarvoor kreeg zijn cliënt drie jaar celstraf en een jaar voorwaardelijk. Anders zou het Openbaar Ministerie vijf jaar hebben geëist.

Janssen en zijn collega's accepteerden deze ‘procesafspraak’ en formuleerden in hun vonnis richtlijnen voor toekomstige deals. ‘Het idee erachter is: cut the crap’, legt hij uit. ‘We hebben in Rotterdam veel drugszaken die gebaseerd zijn op pgp-berichten, op van die versleutelde telefoons. Evidente, bewijsbare strafzaken. Vaak wil de advocaat van zo’n man dan veel getuigen horen over de vraag of die telefoon van zijn cliënt is of over de toelaatbaarheid van bewijs. Dan zeg ik: op het eerste gezicht zijn dit niet de grootste problemen in deze zaak, kunt u er niet samen met de officier uitkomen?’

Voor buitenstaanders klinkt het wellicht logisch, maar binnen de rechtspraak was dit een grote stap. Sinds zijn vonnis probeert Janssen procesafspraken uit te venten op symposia, bij andere rechtbanken, politici en advocaten. Toen hij dat bij de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten deed, werden kritische vragen gesteld, zoals: gaan we niet te veel in de richting van het Amerikaanse systeem, waar verdachten bekennen in ruil voor minder straf?’

Die kant wil Janssen niet op, beklemtoont hij: ‘In de Verenigde Staten zie je dat arme verdachten zich sneller gedwongen voelen een deal te sluiten. Dat is zeker niet de bedoeling. Er is ook een verschil tussen erkennen en bekennen. In feite zegt een verdachte die aan procesafspraken meewerkt: ik kan me vinden in deze straf. Daarmee erkent hij enige vorm van betrokkenheid bij de misdrijven, anders doe je dat niet. Bekennen gaat verder: dan zegt een verdachte eigenlijk dat het klopt wat hem wordt verweten.’