Thomas Rueb is correspondent in de Verenigde Staten voor de Volkskrant. Hij woont in New York. Hij is auteur van het boek Laura H.

Rory Doyle werkt en woont in Cleveland, Verenigde Staten. Hij is gefascineerd door de rivier de Mississippi en het leven eromheen, en fotografeert met een warm hart voor het klein menselijke verhaal. Rory werkt o.a.voor the New York Times, the Guardian en sinds 2020 in opdracht voor de Volkskrant.