Van Kreminna tot Bachmoet: dit zijn de belangrijkste brandhaarden aan het Oekraïense front

Maar zelfs als de Russen Bachmoet innemen met de hulp van het Wagner-huurlingenleger, is het nog maar de vraag of ze gemakkelijk de andere steden in de Donetsk-regio kunnen veroveren. Want als een leger zoveel moeite heeft om het kleine Bachmoet in te nemen, hoe lang gaat de verovering van grotere steden zoals Kramatorsk dan duren?

De Amerikaanse militaire denktank Institute for the Study of War, dat de oorlog nauwgezet bijhoudt, denkt zelfs dat de bloedige strijd om Bachmoet nog een tijdje gaat duren. ‘De verminderde gevechtskracht en de uitputting van de Russische strijdkrachten zullen voorkomen dat deze aanvallen operationeel belangrijke resultaten opleveren’, aldus het instituut over de Russische belegering van Bachmoet.

Ook meer naar het zuiden, nabij Avdiivka en de provinciehoofdstad Donetsk, zijn de Russen al lange tijd in het offensief. Ze claimen de laatste tijd vooruitgang te boeken maar een diepe inval in Oekraïens gebied is ook hier tot nu toe uitgebleven.