Van de Watergraafsmeer naar de NBA, met rugnummer 14 als eerbetoon aan Cruijff

In Syracuse, een stad in het noorden van de staat New York, begon Edwards vier jaar geleden aan een ongewis basketbalavontuur. In de loop der jaren ontgroeide hij een reserverol, kreeg hij meer minuten en vertrouwen van zijn befaamde coach Jim Boeheim.

In het Amerikaanse universiteitsbasketbal is hij dit seizoen een van de betere spelers op zijn positie, die van center. Werk voor lange mannen. Dit seizoen noteerde hij gemiddeld dubbele cijfers in punten en rebounds. Ook het blokkeren van schoten is een specialiteit. Edwards is klaar voor een profbestaan. De Amsterdammer reikt naar het hoogste, de Amerikaanse NBA. Komende maanden moet het gebeuren.