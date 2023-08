‘De mens zal zichzelf doden met zijn eigen hand’, filosofeert Fernando, een gouden kruis om zijn nek. Hij doelt niet op de gewelddadige eigenrichting in Monterrico, maar op de staat van het natuurgebied, dat weliswaar beschermd is, maar wordt omringd door intensieve landbouw van suiker- en oliepalmplantages. ‘Verderop waar nu suiker groeit, stonden vroeger eindeloos veel bomen. Dat was de long van deze gemeente.’

Jorge vult aan: ‘Het water raakt op, toen ik klein was stond het tot wel 3 meter hoog. Nu is het hier in de haven amper een meter diep.’ De regen komt laat dit jaar, zeggen de broers. Of het klimaatverandering is of de oprukkende landbouw, precies weten ze het niet, maar dat hun mangroves worden bedreigd moge duidelijk zijn. Tot overmaat van ramp, zeggen ze, willen de inwoners van La Avellana nog eens zestien pontjes toevoegen aan de toch al aanzienlijke veerbootvloot. ‘Er is nu al geen plek meer aan de steiger.’