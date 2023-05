Thaise burgers maken zich op voor een omwenteling, maar staan de militairen dat wel toe?

De verkiezingen zijn overal in Thailand: aan iedere lantaarnpaal hangt een poster van een kandidaat met gebalde vuist of zelfverzekerde glimlach; royale beloften over een hoger minimumloon klinken uit speakers op vrachtwagens; in stadions scanderen tienduizenden Thai – gekleed in één partijkleur – politieke leuzen. Overal in het land is de stembusgang op 14 mei het onderwerp van gesprek.

Er staat veel op het spel. De tweede economie van Zuidoost-Azië (na Indonesië) staat al een jaar of tien min of meer stil. Buurlanden als Vietnam, Maleisië en Indonesië hebben het land inmiddels ingehaald op het gebied van economische ontwikkeling. Ook dit jaar presteert Thailand met 3,6 procent economische groei slechter dan de rest. Veel banen blijven laagwaardig en hoogopgeleide jongeren vertrekken naar het buitenland. De huidige coalitieregering, gerund door voormalige generaals die door een militaire coup aan de macht kwamen in 2014, verzuimden te investeren in innovatie en hoogwaardige kennis.