De legale wildgroei aan Thaise wiet

Op haar toonbank staan glazen potjes vol wiettoppen. ‘Deze Thai Budsaba van het eiland Koh Samui is nogal sterk, deze lichte Blueberry Ghost ruikt naar lychee.’ De kwaliteit is volgens haar stukken beter dan die van de geperste blokken wiet uit Laos die liefhebbers voorheen moesten kopen op straat. De helft van Chopaka’s klanten is toerist, de andere helft Thai. ‘Nee, dat zijn geen patiënten. De markt voor medicinale wiet is heel klein.’ Zij wijst naar de vele massagesalons (sekssalons, red.) in haar straat. ‘Ook illegaal, maar dit is Thailand.’ Hoe meer coffeeshops en kwekers, denkt de activist, hoe kleiner de kans dat een nieuwe regering de legalisering weer terugdraait na de verkiezingen zondag.

Al snel na de decriminalisering verschenen verontrustende berichten op sociale media over scholieren die op de spoedeisende hulp zouden zijn beland door een overdosis THC (de werkzame stof van cannabis), over een gebruiker die zou zijn overleden na een hartaanval en een foto van een blowend kind ging viraal. Geen Thai die gelooft dat coffeeshops louter chronische patiënten bedienen op zoek naar een alternatieve pijnstiller.

Het ministerie van Gezondheid verzon in allerijl aanvullende regels: geen verkoop aan personen jonger dan twintig jaar, of aan zwangere of borstvoeding gevende vrouwen; geen verkoop in de buurt van scholen en tempels; niet blowen in de openbare ruimte. Overtredingen kunnen alleen door zorgambtenaren worden vastgesteld.

‘Ik merkte meteen dat het misging’, zegt voorzitter Smith Srisont van de Thaise vereniging van forensisch artsen. De ziekenhuisarts in Bangkok was een van de critici die de Thaise regering voor de rechter daagden in november. ‘Dit heeft niks te maken met medische cannabis’, zegt hij in een telefonische toelichting. ‘De legalisering is vooral recreatief.’