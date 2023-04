De volgzaamheid van de Russische rechters neemt soms absurde vormen aan. In maart veroordeelde een rechter in Chabarovsk een Russische soldaat die in Oekraïne had gediend tot vijfenhalf jaar cel voorwaardelijk voor het verspreiden van ‘fakenieuws’ over de strijdkrachten. Zijn misdaad: hij had tegenover de onafhankelijke site iStories toegegeven dat hij een 47-jarige, ongewapende burger had doodgeschoten in Andrijivka, een dorp niet ver van Kyiv. ‘Ik zei hem: ga op je knieën. En ik joeg hem gewoon een kogel door zijn voorhoofd. Ik heb de man vermoord’, gaf hij tegenover de site toe.