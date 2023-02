Syriërs gaan terug naar hun verwoeste land. ‘In Turkije hebben we niets meer’

Honderden Syriërs staan in twee rijen te wachten bij de grensovergang die bekendstaat als Bab al Hawa maar die hier, aan de Turkse kant, Cilvegözü heet. Vanuit de provincie Hatay in het zuidoosten van Turkije willen ze Syrië in, maar eenvoudig gaat dat niet. De Turkse douane doet zijn ding, en dat kost nu eenmaal tijd.

In de linkerrij staan alleen zwijgende mannen, met koffers, tassen en zakken. De gezichtsuitdrukkingen zijn moeilijk peilbaar. Bezorgd? Boos? Verdrietig? Apathisch? Af en toe wordt er wat geschreeuwd, de spanning is voelbaar. In de rechterrij staan, ook bepakt en bezakt, vooral families: vrouwen met kinderen plus hun mannelijke begeleiders.

Het land dat zij hopen binnen te gaan is er slechter aan toe dan Turkije. Niet in geologische zin, het epicentrum van de aardbeving lag aan de Turkse kant van de grens. Wel in humanitaire zin. De hulpverlening in het door burgeroorlog verscheurde Syrië schiet hopeloos tekort, vooral in Idlib, het gebied dat in handen is van opstandelingen. Nergens in het rampgebied is de ontreddering zo groot als daar.