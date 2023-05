34suggesties

‘Dit is mijn smartphone. Die is niet beleefd of onbeleefd. Dit is gewoon een smartphone.’ Wijze woorden van Anna Post, auteur van Do I Have to Wear White en achter-achterkleindochter van Emily Post, de grondlegger van de Amerikaanse etiquette. Beschaafdheid bestaat enkel in de omgang met elkaar. Die beleefdheidsregels bepaal je, binnen de huiselijke kring of met vrienden, samen. Als jij graag aan de ontbijttafel door Instagram scrolt en je huisgenoten storen zich daar niet aan – doe je ding. Het kan ook gezellig zijn om met je kinderen of vrienden op de bank samen te lachen om TikTok-filmpjes. Maar in gezelschap, dat wil zeggen, een bijeenkomst met als doel converseren, is smartphonegebruik in de regel onbeleefd.

Allereerst weten je gesprekspartners niet wat jij doet op dat scherm (Stuur je een e-mail? Kijk je op Marktplaats? Ben je aan het appen met je nieuwe flirt?). Ten tweede verkies je digitaal gezelschap boven de mensen van vlees en bloed om je heen. Je denkt misschien dat je de aandacht kunt verdelen tussen het gesprek en het apparaat, maar dat is een mythe. Onderzoek na onderzoek toont aan dat smartphonegebruik een dusdanig indringende bezigheid is, dat multitasken onmogelijk is.

Bovendien ontdekten wetenschappers dat simpelweg de aanwezigheid van een smartphone (in je hand, op tafel) de aandacht afleidt. Alleen al de mogelijkheid van wat zich op dat apparaat afspeelt (heeft hij al geantwoord?) verstoort volledige deelname aan het gesprek. Waar laat je ’m dan? Niet in je broekzak. Zelfs buiten zicht slaagt de smartphone erin om de collectieve aandacht te verstoren met getril, gepiep of – erger – flitslichten. Onderzoekers zagen ook dat smartphonegebruik besmettelijk is: als één apparaat ten tafel verschijnt, volgen in de regel meerdere. Verbannen naar de jas of tas dus, dat apparaat.