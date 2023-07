Wat doet het met kinderen om een vader te delen met velen?

Daar staat Dandy als het jongetje dat hij ooit was: een blozende dreumes in een tuinbroek. Op de kinderfoto op de website van de Deense spermabank Cryos kijkt hij ondeugend lachend de camera in, alsof hij bezig is stiekem iets te los te peuteren uit de houten boekenkast waar hij tegenaan leunt.

In het profiel van spermadonor Dandy is behalve deze jeugdfoto een schat aan informatie over hem te vinden. Zo studeert hij verpleegkunde, drinkt hij ongeveer 14 glazen alcohol per week, houdt hij van de muziek van rockband Linkin Park en heeft hij de beste vakantieherinneringen aan een roadtrip in de VS, van Ohio naar Maine.

Wie het dankzij de guitige kinderfoto ineens wel voor zich ziet, een baby met de genen van Dandy, kan bij Cryos met een paar muisklikken wat rietjes zaad in haar virtuele winkelmandje laden. Voor bedragen vanaf pakweg 1.100 euro – afhankelijk van de populariteit van de donor en de snelheid van de zaadcellen – wordt het sperma van honderden donoren vanuit Denemarken verscheept naar klinieken over de hele wereld. In Nederland zijn er tien klinieken waar je het Deense zaad naartoe kunt laten sturen voor een vruchtbaarheidsbehandeling.