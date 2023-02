Schrijver Ian McEwan:

Ian McEwan (1948) werd geboren in Engeland en bracht zijn jeugd door in Duitsland, Singapore en Libië vanwege het werk van zijn vader, een beroepsmilitair. Na zijn kostschooltijd in Woolverstone Hall studeerde hij Engels aan de University of Sussex en creative writing aan de University of East Anglia, waar gerenommeerde auteurs Malcolm Bradbury en Angela Carter zijn docenten waren.

McEwans debuut, de verhalenbundel First Love, Last ­Rites (1975, De laatste dag van de zomer), oogstte onmiddellijk veel lof. De onderwerpkeuze in deze en andere vroege boeken – onder meer necrofilie, ­bestialiteit, sadisme en incest – ­leverde hem in zijn beginjaren de bijnaam Ian McAbre op.

Vanaf The Child in Time (1987, Het kind in de tijd) sloeg McEwan een enigszins andere toon aan en kwam er in zijn werk ook plaats voor compassie en hoop. In 1998 kreeg hij de Booker Prize voor Amsterdam. Tot de vele hoogtepunten in zijn oeuvre behoren Atonement (2001, Boetekleed), On Chesil Beach (2007, Aan Chesil Beach) en The Children Act (2014, De kinderwet).

In Solar (2010) gaf hij uiting aan zijn bezorgdheid over klimaatverandering, een thema dat ook in Lessons (Lessen) nadrukkelijk aanwezig is. Tien van zijn boeken zijn verfilmd (Atonement, met Keira Knightley, won een Oscar).