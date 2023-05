Russen hebben zich in noodtempo ingegraven – het hele front ligt nu dicht

Oekraïense soldaten staken afgelopen week in een speedboot de brede rivier de Dnipro over en bereikten de zijde die in handen is van de Russen, waar ze direct onder vuur werden genomen. De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) bevestigde vorige week zondag dat Oekraïne posities aan de rivieroever in handen heeft. Zou dit dan het startschot zijn van het langverwachte Oekraïense offensief?