Voor het systeem achter deze websites is in Den Haag een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de Russische president Vladimir Poetin en de Russische kinderombudsvrouw Maria Lvova-Belova. De openbaar aanklager van het Internationaal Strafhof beschouwt het verplaatsen van kinderen naar Rusland als een oorlogsmisdaad. Volgens het Genocideverdrag uit 1948 kan het gedwongen overbrengen van kinderen naar een andere bevolkingsgroep in sommige vormen als genocide worden beschouwd. Een volk wordt geweld aangedaan, is de gedachte erachter. Omdat het doel is – via de kinderen – de toekomst van een volk af te snijden, om een generatie af te voeren.

Opvallend is dat deze vermeende oorlogsmisdaad in alle openheid wordt gepleegd. Niemand in Rusland maakt er een geheim van dat kinderen uit bezet Oekraïens gebied naar de Russische Federatie komen om er te worden ondergebracht bij adoptiegezinnen. Onder het mom van ‘humanitaire overwegingen’ moedigt de Russische staat zijn burgers zelfs aan Oekraïense kinderen in het gezin op te nemen. ‘Deze kinderen hebben onze hulp nodig’, zegt kinderombudsvrouw Lvova-Belova hierover. Zelf adopteerde ze een 15-jarig jongetje uit Marioepol.