Roemenië, een zegen en vloek voor Aziatische arbeidsmigranten

In Boekarest zijn arbeidsmigranten niet meer weg te denken uit het straatbeeld: ze werken in de horeca en bezorgdiensten. In het populaire café Caru’ cu bere in de oude binnenstad rennen ze heen en weer met dienbladen vol pullen bier. Anderen werken bij aannemers of doen fabriekswerk. Ook buiten Boekarest is de mankracht welkom: renovatiewerkzaamheden in de haven van Tulcea, aan de Donau, worden voornamelijk verricht door arbeidsmigranten, die ’s middags in de schaduw een dutje doen, schuilend voor de brandende zon.

Maar Roemenië is zich nauwelijks bewust van deze veranderingen, zegt Cosciug. ‘Roemenen zien hun eigen land nog steeds als een plek waar mensen vertrekken.’ Dat Roemenië inmiddels een immigratieland is, beseffen weinigen. Al hebben niet alle instanties daarover hetzelfde beeld.

Volgens de immigratiedienst waren er in mei dit jaar 63.143 mensen van buiten de EU met een werk- en verblijfsvergunning (tussen de quota en de verblijfsvergunningen zit een gat omdat het zes tot acht maanden duurt om Roemenië in te komen). De arbeidsinspectie telde in mei dit jaar maar liefst 99.291 werknemers van buiten de EU, maar maakt daarbij geen onderscheid tussen verschillende soorten verblijfsvergunningen. Roemeense overheidsinstellingen houden geen gemeenschappelijke cijfers bij, wat een statistische jungle oplevert.