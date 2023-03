Rinke moet een raam intrappen, want de tramdeur blijft dicht

Hilly Terpstra zet net de pannen voor het avondeten op het fornuis als ze haar man, die voor de tv zit, hoort zeggen: ‘Er is een aanslag gepleegd in een tram in Utrecht. Als de kinderen van onze Rinke er maar niet in zitten.’ Want hun kleinkinderen gaan daar vlakbij naar het gymnasium.

Nog geen tien minuten later belt hun schoondochter: ‘Ik heb een slecht bericht. Rinke is overleden.’ ‘In de tram?’, vraagt Hilly na een stilte. Ze is verbijsterd als haar schoondochter dat bevestigt, want Rinke gaat nooit met de tram. Ze begint te schreeuwen: ‘Watze! Rinke zat in die tram! Onze Rinke is er niet meer.’ Haar man blijft stil, hij kan het niet geloven.

Geëmotioneerd belt Hilly Rinkes broer en zussen. Ze komen meteen naar hun ouders en rijden die avond samen vanuit Gramsbergen naar Utrecht. Tijdens de rit, die twee uur duurt, is iedereen doodstil, totdat ze stoppen bij een tankstation. Daar breekt Watze. Hij huilt hardop, zoals zijn kinderen hem nog nooit hebben gezien, en zegt: ‘Welke klootzak schiet nou mijn zoon neer?’

De terreuraanslag in Utrecht die vier mensen het leven kostte, is voor de familie Terpstra het begin van een lange, verdrietige nasleep die nog steeds voortduurt. Aan de keukentafel vertellen Rinkes ouders Watze en Hilly en zijn broer en zussen voor het eerst hun verhaal. Over het gemis, over Rinkes bijzondere rol tijdens de aanslag, over de onzorgvuldige en soms kille bejegening door verschillende instanties en over hun ontdekking van wat er nog meer in die tram is misgegaan. Was hier sprake van het noodlot, of had dit kunnen worden voorkomen?