Rijke ouders? Dan woon je groter en vaker in een koophuis

Dat haar ouders kozen voor een sociale huurwoning is bijna logisch, vindt Natalja Macnack. Haar ouders emigreerden in de jaren zestig uit Suriname, ontmoetten elkaar in Nederland en kregen twee kinderen. Macnack: ‘Je bouwt een nieuw leven op, met je werk en je gezin. Je moet overleven. Dan ben je blij met een goede corporatiewoning.’

Van een koopwoning zagen ze volgens hun dochter vooral de beperkingen. ‘Ze waren bang dat ze minder geld zouden overhouden, bijvoorbeeld om leuke dingen te doen met het gezin, of hun ouders in Suriname te bezoeken. Ze hadden daar ook nog grond en droomden ervan ooit nog eens terug te keren. Dan is het makkelijker om de huur op te zeggen dan een huis te verkopen, dachten ze.’

Zo groeide Macnack op in een rijtjeshuis van een woningstichting in Utrecht. Haar vader (gemeenteambtenaar) en moeder (verpleegkundige) gaven haar op haar 18de het advies om zich in te schrijven bij de corporatie. ‘Dan sta je maar vast geregistreerd.’ Als deeltijd hbo-student economie kon zij op haar 22ste al verhuizen naar een corporatiewoning in dezelfde stad.

Ook Macnack dacht nog niet aan een koopwoning, tot een vriendin haar meenam naar een informatiedag over nieuwbouw. ‘Toen heb ik mij toen puur uit nieuwsgierigheid ook maar aangemeld voor een starterswoning. Dat ik een sociale huurwoning zou achterlaten, was in mijn voordeel. Zo werd ik in 2003 voor 140 duizend euro eigenaar van dit appartement in Nieuwegein.’