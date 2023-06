Rasverkoper Silvio Berlusconi volgde altijd de geur van het geld

Het liep anders. Berlusconi pakte zijn rechtenstudie in Milaan weer op en ontwikkelde zich tot vastgoedondernemer, mediamagnaat van tv-bedrijf Mediaset en eigenaar van voetbalclub AC Milan. Voor zijn dood schatte zakenblad Bloomberg zijn vermogen op 6,9 miljard euro. Maar de wereld leerde Berlusconi vooral kennen als viervoudig premier van Italië die de moderne politiek omvormde tot een persoonscultus.

Maandag overleed Berlusconi op 86-jarige leeftijd in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan, waar hij eerder dit voorjaar al 45 dagen met hart- en ademhalingsklachten op de intensive care was opgenomen. Berlusconi had al jaren gezondheidsproblemen. Zo onderging hij in 1997 een operatie vanwege prostaatkanker, kreeg hij in 2006 een pacemaker, leed hij aan chronische leukemie en lag hij ook in recente jaren regelmatig in het ziekenhuis vanwege zijn hart.

De afgelopen jaren liepen die ziekenhuisepisoden vaak opmerkelijk synchroon met aanstaande zittingen in het derde Ruby-proces, waarin Berlusconi een van de verdachten van omkoping was. Maar aangezien de oud-premier in februari werd vrijgesproken in het laatste ‘bungabungaproces’, was het de Italiaanse pers bij de ziekenhuisopname direct duidelijk dat Berlusconi’s ziekte nu niet voortkwam uit politiek opportunisme, maar uit ernst.