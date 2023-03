Provincies nemen steeds vaker cruciale beslissingen, maar hun lobbyregels zijn lang niet altijd bij de tijd

Niet iedereen ziet direct de valkuilen van lobbyen in de provincie. Zo wilde de regionale vervoerder Keolis in 2019 graag een van zijn treinen in Overijssel de naam van gedeputeerde Bert Boerman (ChristenUnie) geven. Boerman zag er niks kwaads in en poseerde gewillig bij het blauwwitte treinstel. Een maand later kreeg Keolis een lucratieve busconcessie ter waarde van 900 miljoen euro voor vervoer in Overijssel, Gelderland en Flevoland. De oppositiepartijen in de Provinciale Staten zagen een verband en vermoedden vriendjespolitiek. ‘Het bedrijf wordt beloond voor de cadeautjes die zijn uitgedeeld’, vond de PVV. Toen later bleek dat Keolis had gesjoemeld met de contracten voor levering van de bussen, haalde Boerman bakzeil: hij liet alsnog zijn naam van de trein halen en Keolis moest z’n concessie inleveren. Boerman is wel altijd blijven volhouden dat naam en concessie niets met elkaar van doen hadden.

Zulke ongelukken vragen om heldere regels over lobbyen in de provincie. Maar de provincies houden er heel verschillende afspraken op na bij het bevorderen van integriteit en transparantie van gedeputeerden, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en Open State Foundation (OSF). Die verschillen betreffen de screening bij het aantreden van gedeputeerden, de afkoelperiode na vertrek, de opgave van neveninkomsten, de toegankelijkheid van openbare agenda’s en het bijhouden van schenkingen. De colleges van de provincies Utrecht en Limburg scoren het best op deze punten. Noord-Holland, Noord-Brabant en Overijssel doen het minder goed dan de andere provincies.