In die behoefte voorziet bijvoorbeeld Editors, zelfs al zijn de hoogtijdagen van de Engelse band voorbij en moet hun zevende (!) Pinkpop-optreden een van de mindere zijn geweest. Beter is The War on Drugs: vaak voor saai versleten, maar bij het vallen van de avond heeft hun gedragen, bezwerende americanarock iets magisch en heilzaams.

Ook op zaterdag is het lastig om een overdosis lichtgewicht pop te voorkomen. Het is weer overal: degelijk doch een beetje saai (Rondé) of mateloos populair maar vreselijk vals gezongen (The Script). Wéér dat middle of the road-repertoire uit het middensegment van het popaanbod: het gaat zich wreken.

De grote headliners bieden te weinig soelaas. Pink maakt op vrijdag spectaculair haar entree, tollend aan een trapeze op grote hoogte, terwijl ze onverstoorbaar Get the Party Started zingt, maar daarna ontvouwt zich een vrij belegen popshow vol liedjes die niet allemaal overeind zijn gebleven.



Voor Robbie Williams geldt iets vergelijkbaars, hoewel zijn optreden op zaterdag wel amusant is en veel van zijn hits wél zo onverwoestbaar zijn als zijn charme en humor. Bij Williams is dan weer het probleem dat hij de grootste moeite heeft ze goed te zingen. Een gevolg van long covid, zegt hij zelf, al weet je bij hem nooit hoe serieus dat is. Hij leunt zwaar op zijn achtergrondzangeressen en haalt, net als Pink, de vaart eruit door te veel te kletsen.