‘Nee. Hoe moeilijker het wordt, des te vastberadener en agressiever we worden. Ik denk niet dat het nog mogelijk is ons bang te maken, want elke grens is overschreden. Ze hebben onze familieleden in de cel gezet, ze hebben collega’s van ons opgesloten, ze hebben Navalny geprobeerd te vermoorden. We zijn elk mogelijk stadium van angst gepasseerd.’

Sinds de oorlog lobbyt Navalny’s team bij westerse regeringen om sancties in te stellen tegen ruim zesduizend ‘oorlogsstokers en aannemers van steekpenningen’. Oligarchen, generaals, rechters, propagandisten, veiligheidsagenten. De Europese Unie heeft ruim achthonderd Russen op de sanctielijst gezet.

Een goed begin, vindt Pevtsjich, maar over Nederland is ze niet te spreken. De Nederlandse regering weigert namelijk sancties in te stellen tegen Valeri Gergiev, voormalig chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, oprichter van het Gergiev Festival in Rotterdam én onderwerp van een corruptieonderzoek van Navalny’s team. Dat onthulde in april dat Gergiev, een vriend van Poetin, voor miljoenen euro’s aan vastgoed bezit, deels betaald uit de kas van een charitatieve stichting. Nederland wil niet overgaan tot sancties tegen Gergiev, houder van een Nederlands paspoort en een koninklijke onderscheiding, omdat dat niet ‘opportuun’ zou zijn.

‘Het is heel triest en zorgwekkend dat de Nederlandse regering dekking geeft aan zo’n man’, zegt Pevtsjich. ‘Ik snap niet waarom jullie hem in jullie land willen hebben.’