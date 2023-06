Vliegen Nederlanders elkaar in de haren over een paar wolven, in Roemenië zijn het duizenden beren die tot vurige debatten leiden. Komt de beer te dicht bij de mens, of andersom? In juni zette toenmalig milieuminister Barna Tánczos de discussie op scherp. Hij ondertekende een decreet om 426 beren preventief af te schieten, ook als onduidelijk is of de beren in kwestie een gevaar vormen. Het voorstel ligt nu ter goedkeuring bij de Roemeense Academie. ‘Natuurlijk moeten we de beer beschermen’, zegt Tánczos. ‘Maar het zijn er te veel. Waarom zou Roemenië alle beren van Europa huisvesten? We moeten boeren, inwoners en toeristen ook beschermen. Balans is essentieel. Anders hebben we straks beren in Boekarest.’