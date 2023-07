Op de grond lijkt het slagveld in Oekraïne sprekend op dat van de Eerste Wereldoorlog. Maar in de lucht is een elektronische, steeds geavanceerdere slag in volle gang, met fatale gevolgen voor de militairen op de grond.

Dag en nacht hangen er duizenden drones boven het front die spioneren, explosieven werpen of zich als kamikazetoestellen te pletter vliegen op een vijandelijke stelling. De vogeltjes, zoals ze in het leger worden genoemd, leveren de coördinaten voor bijna alle artillerie-aanvallen. Dankzij Starlink, het satelliet-internet van Elon Musk dat Oekraïne aan het front gebruikt, kunnen bevelhebbers via hun telefoon naar rechtstreekse luchtbeelden van het slagveld kijken.