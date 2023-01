Even later komt Jevhenia Hetik (39) binnen. Ze werd geboren in de provincie Mikolajiv, in het zuiden van Oekraïne, begon daar ook haar muziekopleiding en speelde uiteindelijk veertien jaar lang in een symfonieorkest op de Krim, het schiereiland dat in 2014 werd geannexeerd door de Russen. In december besloot ze met haar man en twee kinderen naar Nederland te vluchten. Haar viool liet ze achter, omdat ze vreesde bij de grens in de problemen te komen als ze het kostbare instrument meenam.

Hetik neemt plaats op de bank in de woonkamer. Naast haar komt Anna Krawets (36) zitten, de tolk die ze voor deze gelegenheid heeft meegenomen. Zij vluchtte in maart met haar twee kinderen vanuit Odesa naar Nederland. Haar echtgenoot, die rechter is, zit nog in Oekraïne. Nu doet ze vertaalwerk voor de gemeente Bronckhorst, waar ook Hetik is neergestreken.