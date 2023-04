Ze zijn er al, zegt arts en onderzoeker Sofie Willems. Mensen, die naar haar spreekuur komen met onder hun arm al een min of meer correcte diagnose van wat hun mankeert. Opgehaald van internet, door hun klachten in te tikken in ChatGPT, wonderkind van de communicerende software. ‘En soms klopt zo’n diagnose nog heel aardig ook’, zegt Willems.

Totdat Willems zelf de kunstmatig intelligente praatsoftware van databedrijf OpenAI uitprobeerde. ‘Al snel kwam ik tot de ontdekking dat ChatGPT, bijvoorbeeld, ivermectine niet ontraadt tegen covid’, vertelt ze. Dat is een middel dat tijdens de pandemie een hype werd op internet – hoewel studie na studie aantoonde dat het tegen corona niets uithaalt. ‘Maar het internet staat er wel vol mee. Dus denkt ChatGPT: dát middel is een mogelijkheid.’

Toch: wat niet is, kan nog komen. Want met alle respect voor de pakweg 80 duizend artsen die ons land rijk is: wat is een dokter in essentie nu eigenlijk méér dan een menselijke interface die informatie omzet in een diagnose? Zou het niet handig zijn, nu het artsentekort oploopt en de zorgkosten de pan uitstijgen, als dat automatisch kan?

Het is een gedachte die steeds nadrukkelijker rondzingt. ‘Laten we hem MedGPT noemen. Simpel’, schrijft techondernemer Linus Ekenstam in een blogpost. ‘We kunnen dit doen, door honderden miljoenen medische dossiers te importeren, en het algoritme erop te trainen.’ Dokters zouden in het begin meekijken, net zo lang tot het model foutloos is. ‘Ik zie zo’n systeem makkelijk voor me.’