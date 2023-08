Op haar 48ste leerde Saïda Gropstra pas echt lezen en schrijven. De wereld ging voor haar open

Bijna niemand kende haar geheim. Dat ze amper kon lezen en schrijven hield ze kundig verborgen. Saïda Gropstra (49) had altijd smoezen paraat om te voorkomen dat ze zou worden ontmaskerd. Hè, wat vervelend nou dat ze net vandaag haar bril thuis had laten liggen. En helaas, vanwege een blessure aan haar hand kon ze nu even niet schrijven.

Ze groeide op in Marokko, in een gezin met zes meisjes en vier jongens. In het bergdorpje waar ze woonden, was maar één school, uitsluitend bedoeld voor jongens. Haar broers kregen onderwijs, de meisjes moesten vooral voor het huishouden zorgen. ‘Als kind heb je daar geen last van. In het dorp ging je als meisje aan het werk zodra je kon lopen. Het was alleen belangrijk dat je leerde schoonmaken en koken, in de hoop dat je later een goede man zou trouwen.’ Op haar 7de kwam ze voor het eerst met haar familie naar Nederland.

Maar haar oma in Marokko kon er niet tegen dat de hele familie vertrok. ‘Daarom liet mijn vader mij soms terugkeren, om haar te helpen met het huishouden en het vee. Af en toe was ik een jaartje in Marokko, dan weer een jaartje in Nederland. Daardoor heb ik mijn basisvaardigheden gemist.’