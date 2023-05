Op een rubberboot ontsnappen uit Libië over zee: ‘Ik heb vrede nodig, en werk’

Deze lente is de drukste in jaren op de Middellandse Zee, en daarmee vallen er ook meer doden: het eerste kwartaal van 2023 is het dodelijkste sinds 2017, waarschuwt de International Organization for Migration. Destijds stierven er in de eerste drie maanden zeker 742 mensen. Bij al deze cijfers is vermoedelijk sprake van onderrapportage, omdat niet elke boot wordt gevonden. De afgelopen tien jaar telde de VN-organisatie meer dan 20 duizend doden onder vertrekkende vluchtelingen en migranten vanuit Tunesië en Libië.

Zonder hulp had dat lot ook hun bootje getroffen, zegt Ahmed een paar uur na de redding. Zijn gezin is geïnstalleerd op matjes op het bovendek, Sumayyah ligt achter hem te slapen. ‘De motor was al twee uur kapot. Er zat water in de boot.’ Vier van zijn vijf kinderen spelen met elkaar alsof er niets is gebeurd. Alleen Maram ligt stilletjes tegen haar moeder aan.