Terwijl Mensah door het drukke hoofdkwartier loopt waar militairen in verschillende talen druk met elkaar in overleg zijn, legt hij uit hoe Ghana al actief anticipeert op de terreurdreiging. ‘We kennen nu de modus operandi van de extremisten. We weten bijvoorbeeld dat ze rondrijden op motorfietsen en dat het dan dus onmogelijk is om ze te achtervolgen met een SUV of trucks als ze na een aanslag de bossen in vluchten. Dus trainen wij onze special forces in het noorden nu ook om op motorfietsen te rijden én te vechten.’

Doel van Flintlock is om de Afrikaanse special forces zelf de regie te laten nemen. Na de ervaringen in Mali, Irak of Afghanistan heeft het Westen wel geleerd dat te veel bemoeizucht averechts kan uitpakken en veel weerstand bij de bevolking kan oproepen. Maar de landen in de regio zullen dan wel beter moeten samenwerken om tegen de terreur te kunnen optreden’, legt kolonel Mensah uit.

‘We zien dat extremisten zich hier schuilhouden in het noorden van Ghana om de volgende dag naar Burkina Faso terug te keren om op hun land te werken. Met zulke poreuze landsgrenzen heb je elkaar nodig’, zegt Mensah. ‘Door de oefening leren we elkaar kennen en elkaars manier van werken. Straks, in real life, is één telefoontje naar mijn collega’s in de buurlanden genoeg om snel gezamenlijk in actie te kunnen komen.’

Op een scherm in een van de zalen wijst de kolonel met een stok naar locaties waar een zogenaamde terreurgroep, de OER (Organisation for Educational Reforms), zich zou schuilhouden. De aanwezige militairen moeten in teams hun verschillende taken in de operatie uitvoeren in een scenario dat speciaal is geschreven voor de twee weken durende oefening. Dat varieert van het verwerken van inlichtingen, tot het verzorgen van de logistiek, de communicatie en het voorbereiden van tactische operaties.