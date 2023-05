Op bezoek bij de verzetsgroepen die strijden tegen de junta in Myanmar: ‘Wij willen ons land terug’

Het verhaal van Phyo illustreert dat de burgeropstand in het Zuidoost-Aziatische Myanmar, waar het leger twee jaar geleden een coup pleegde, nog niet is gebroken. Integendeel: waarnemers schatten dat de generaals inmiddels de controle over de helft van het land hebben verloren. In sommige provincies heffen verzetsgroepen belasting en bieden ze rudimentaire gezondheidszorg en onderwijs aan. Daar staat tegenover dat naar schatting zevenduizend burgers zijn omgekomen door geweld. Eerder deze maand bombardeerde de Myanmarese luchtmacht nog een bestuursgebouw in de Sagaing regio, waarbij bijna tweehonderd burgers omkwamen, onder wie tientallen kinderen. Volgens de VN zijn inmiddels anderhalf miljoen Myanmarezen op de vlucht in eigen land en leven nog eens een miljoen vluchtelingen ongedocumenteerd in buurlanden als Thailand en Bangladesh.

‘We kregen een seintje dat het leger op weg was naar ons huis’, zegt Myo Gyi, een geschiedenisleraar uit de centraal gelegen Magway regio. Hij woont sinds een half jaar in een voormalig corona-quarantainecentrum in Mae Sot met zijn vrouw en twee zoontjes. Zij, eveneens leraar, laat op haar mobieltje foto’s zien van een vorig leven: touwtje springen met de kinderen voor het houten familiehuis met veranda, demonstreren met collega’s in uniform – drie vingers fier opgestoken in de lucht.

Dat gebaar, overgenomen uit de Amerikaanse film The Hunger Games waarin jonge vrijheidsstrijders het opnemen tegen een duistere tiran, groeide in Myanmar uit tot het teken der CDM’ers (civil disobedience movement – beweging van burgerlijke ongehoorzaamheid). Het militaire regime treedt hard op tegen ze. Gyi: ‘We verstopten ons drie dagen in het bos. Later reed een boeddhistische monnik ons naar de Thaise grens en hielp een smokkelaar ons tegen betaling de rivier over.’