De Dnipro splijt Oekraïne, maar nu klinkt langs de oevers eenheid

De Dnipro is voor Oekraïners wat de Wolga is voor Russen: een nationaal symbool. De rivier heeft echter ook een bloedig geschiedenis: in 1943 vond de Slag om de Dnipro plaats waarbij in minder dan vier maanden tijd honderdduizenden militairen omkwamen. Wie langs de oevers noordwaarts trekt, ziet hoe de angst groeit dat de rivier ook nu een frontlinie wordt.

