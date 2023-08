Ondanks het voortdurende gevaar lonken de stranden van Slovjansk

Op een ander strand trof Krings een man die zich had ingesmeerd met de plaatselijke modder die therapeutische krachten wordt toebedeeld. Hij sprak met sarcasme over ‘het Oekraïense bevrijdingsleger’ en beweerde dat de meeste raketten hier van het westen komen. Ook hij was naar het meer getogen om een middagje te ontspannen.

Ondanks het voortdurende gevaar van nieuwe raketaanvallen was het soms vanouds druk op de stranden van Slovjansk. Krings trof een echtpaar met een dochter in Rusland én een dochter in Amerika, uitpuffende frontmilitairen, sommigen eindelijk even met hun vriendin, en ouders die hun kinderen op het zoute water lieten drijven.