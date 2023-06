Oncologisch chirurg Hester Oldenburg kreeg zelf borstkanker: ‘Je raakt het vertrouwen in je eigen lijf kwijt’

Hester Oldenburg (60) is als oncologisch chirurg verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Daar opereert ze elke week vrouwen met borstkanker. Het is het mooiste werk dat ze zich kan voorstellen. ‘Ik vind in mijn werk alles terug: van technische vaardigheden tot psychologische aspecten. Je opereert niet alleen, maar je begeleidt je patiënten daarna ook heel intensief. Soms jarenlang. Dat vind ik prachtig om te doen.’

Kanker was voor Oldenburg jarenlang vooral wérk. ‘Ik was er elke dag mee bezig en toch was het heel ver weg.’ Dat veranderde in 2007. Ze voelde een raar knobbeltje in haar borst, waar ze aanvankelijk geen acht op sloeg. Tegen beter weten in. ‘Ik dacht: dat kan niet waar zijn.’

Bovendien was het een heel drukke tijd. Ze had net met een collega Het borstkankerboek geschreven. Dat boek zou op 1 oktober 2007 worden gepresenteerd op de middenstip van de Amsterdam Arena, met een heel feest eromheen. En dan waren twee van haar kinderen die maand ook nog eens jarig. ‘Ik had er gewoon geen tijd voor. Totdat ik op een ochtend wakker werd en dacht: ik ben mezelf voor de gek aan het houden. Ik moet ernaar laten kijken.’

De volgende dag vroeg ze een collega om een echo van haar borst te maken. Oldenburg zag direct aan haar gezicht dat het er niet goed uitzag. De punctie die daarop volgde, bevestigde haar bange vermoeden. ‘Dat was zo’n volslagen verbijsterend moment: ik kanker? Nu? Hoe kán het? Het ging als een lopend vuurtje over de afdeling. Al snel kwamen er allerlei collega’s op me af. Zat ik omringd door mijn eigen ‘mamma-team’, waar iedereen met borstkanker te maken heeft. Niemand van ons had het zelf gehad. En nu ik dus wel? Dat kon toch niet?’