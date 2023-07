‘Door de giframp van Bhopal in 1984 (de grootste industriële ramp ooit, red.). Dat was heel indrukwekkend voor mij. In één nacht kwamen toen meer dan tweeduizend mensen om. Die ramp werd veroorzaakt door Union Carbide, een grotendeels Amerikaanse multinational die in India pesticiden produceerde. Om geld te besparen had dat bedrijf allerlei veiligheidsregels niet gevolgd. Ik woonde toen in India en werkte bij een organisatie voor consumentenrechten die ageerde tegen Union Carbide.

‘Toen besefte ik: dit is een multinational die in India doet waar hij zin in heeft. De risico’s zijn over de grens gegooid en de winst nemen ze mee naar huis. Het is iets dat veel individuen in feite ook doen, zeker in het Westen.’