Om discriminatie binnen de politie aan te pakken, moet Jan met de pet ook meedoen

Politieman Jan Bakker waarschuwt alvast: dit interview gaat vast reacties opleveren. ‘Zo van: nu hangt Jan Bakker een moralistisch verhaal op, maar ik heb hem toch echt een keer dit of dat horen zeggen. Dikke kans dat die persoon gelijk heeft, want ik heb in het verleden genoeg domme dingen gezegd.’ Maar, vindt de politieagent uit Oost-Nederland, dat is geen reden om dit verhaal niet te vertellen. ‘Het is tijd dat we leren om in de spiegel te kijken, en het daar met elkaar over te hebben.’

Laat je de statistieken op Jan Bakker los, dan behoort hij ongetwijfeld tot de categorie ‘meest gemiddelde agent’: hij is zo’n 1 meter 90, heeft bruin kort haar en werkt al 17 jaar bij de politie. Hij heeft een gezin, en geen migratieachtergrond. Hij heeft bovendien binnen de politie vier collega’s met precies dezelfde naam. ‘Ik krijg geregeld mails voor de verkeerde Jan Bakker.’

Dus als er iemand is die níét weet hoe het is om je anders te voelen, om tot een minderheid te behoren, dan is het Jan Bakker wel. ‘Ik voel me nooit alleen.’

Om die reden geeft hij samen met Najib Tuzani, programmamanager Diversiteit en Inclusie, dit interview. Want binnen zijn politie-eenheid Oost-Nederland stapte teamchef Bakker afgelopen jaar naar voren, als representant van de ‘onwetende meerderheid’.