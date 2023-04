Oekraïne zoekt naar vermisten: ‘Onze vrouwen kunnen in de hel nog iemand vinden’

Vanuit Lviv houden ze telefonisch contact. Op een dag belt niet haar man, maar haar stiefvader. Vitali is verdwenen terwijl hij de honden eten gaf. Dat was op 7 maart, herinnert Baisj zich. ‘Tijdens de bezetting was het onmogelijk hem te zoeken. We moesten wachten tot 31 maart, toen Boetsja werd bevrijd. We zijn onmiddellijk teruggegaan om hem op te sporen.’ Rondvraag leerde dat Vitali door gewapende mannen uit zijn auto was gehaald. Op haar telefoon laat Baisj foto’s zien van hun auto, de deuren nog open, op straat. ‘Deze foto heb ik doorgestuurd gekregen van iemand die het vanuit haar flat heeft zien gebeuren.’

Ze koestert de hoop dat hij nog leeft. Ook omdat het tegendeel niet is bewezen. ‘In april en mei bezocht ik alle mortuaria rondom Kyiv. Ik heb, denk ik, wel zeshonderd lijken gezien.’ De lichamen werden regelmatig verplaatst, vertelt ze, omdat de stroom en daarmee ook de koeling uitviel. ‘Ik was dit al bijna vergeten. Ik wil het uit mijn geheugen wissen, het achtervolgt me ’s nachts.’