In Pokrov en omliggende dorpen is er in een week 220 duizend liter water uitgedeeld in flessen, vertelt burgemeester Oleksandr Sjapoval. Het bestuur heeft water op de bon gezet: inwoners hebben recht op drie liter mineraalwater per dag. Daarvoor moeten ze zich met hun paspoort melden bij een zeskoppige drinkwatercommissie, die de waterdistributie per persoon bijhoudt en moet voorkomen dat iemand grotere hoeveelheden meeneemt. Nadeel is dat mensen soms wel een uur in de rij staan voor hun fles water.

Met ‘technisch water’ – niet om te drinken – zijn de autoriteiten ruimhartiger: vijftig liter per persoon per dag. Wie wil douchen, moet eerst met een steekwagen naar een tankwagen om water te halen.

De watertoevoer over land is niet toereikend om de gewone gang van zaken te herstellen. De mangaanmijn, de grootste in zijn soort in Europa en de reden voor de stichting van Pokrov, ligt helemaal stil sinds de damdoorbraak. De vijfduizend inwoners die er werken zitten thuis. Want zonder water geen mijnbouw van mangaan, dat bespoten moet worden met grote hoeveelheden water om het bruikbaar te maken voor de staalindustrie.