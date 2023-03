Nederlandse wapens zijn slim, licht, en lastig te verkopen in eigen land

DMV is een van de honderden bedrijven in Nederland die (ook) producten of diensten leveren aan militaire klanten. Daartussen zitten giganten als Thales, scheepsbouwer Damen, vliegtuigonderdelenbouwer Fokker en vrachtwagenbouwer DAF, maar ook middelgrote familiebedrijven als pantserfabrikant Van Halteren in Bunschoten, adviesbureaus en start-ups die bijvoorbeeld software of drones ontwikkelen. Aan echte wapens doet de Nederlandse wapenindustrie weinig: voor geweren, kanonnen, tanks, kogels of explosieven moet je in de buurlanden zijn.

Volgens een schatting van de betrokken ministeries hebben de bedrijven in totaal een militaire omzet van 4,7 miljard euro. En daar komt nu dus, in potentie, een paar miljard bij.

‘Iedereen is het erover eens dat we in een nieuwe situatie zijn beland’, zegt Scheffers, die nu veertien werknemers heeft. ‘We kunnen nu versneld volwassen worden.’