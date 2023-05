Inmiddels is er weer een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, en in de tussentijd zijn ontwerpers gelukkig aan plannen voor Nederland blijven tekenen. In haar boek wijst Bakker op wetenschappers van de Universiteit van Wageningen die in 2020 een kaart van Nederland over honderd jaar ontwikkelden. Daarin is een hoofdrol weggelegd voor de natuur en natuurlijke processen: de waterhuishouding, bodemtype, hoogteverschillen. ‘Ze laten hiermee zien dat Nederland nog enorme potentie heeft om de gevolgen van opwarming van het klimaat op te vangen.’ Op de kaart is een rijk landschap zichtbaar, met binnenmeren en moerasgebieden, voedselbossen en groene steden. Er wordt over het hele land verspreid gewoond. Dat beeld stemt Bakker ‘stiekem best optimistisch’.