Drie helikopters landen binnen tien minuten op de daken van de terracotta-gekleurde wijk in Monaco, waar Max Verstappen woont in een huurappartement. Het is druk in het luchtruim boven Fontvieille, de elitewijk die in de jaren tachtig is gebouwd op opgespoten land. Niet zo heel vreemd, want de Formule 1 is neergestreken in het prinsdom. Hier huren talloze actieve en afgezwaaide coureurs hun huizen.

Ruim de helft van de twintig Formule 1-coureurs rijdt zondag in de Grand Prix van Monaco een thuiswedstrijd. Ze toucheren miljoenensalarissen, maar betalen geen cent inkomstenbelasting. Ze zijn ingezetenen van Monaco. Althans: ze verblijven er formeel minstens een half jaar plus één dag.

Verstappen wist wat hem te doen stond toen hij zeven jaar geleden 18 jaar werd. Eerst op zijn verjaardag zijn rijbewijs halen, want dat was na zijn komst naar de Formule 1 verplicht geworden. Een dag later verhuisde hij naar Monaco.