Micro-appartementen in Warschau: woningen die geen woningen zijn

Voor de deur van appartement 225 staat een jong koppel uit Oekraïne, uit de omgeving van Kyiv. ‘We zoeken een goedkope plek om te wonen’, zegt de man van het stel. Veel tijd om te kletsen is er niet. Samen met zijn vriendin gaat hij koortsig in de weer met een meetlint om te kijken of alles past.

Creatief met regels omspringen is een volkssport in Polen, het dagelijks leven vereist een zekere geestelijke lenigheid. Maar de situatie waarin twee woningzoekenden een bed proberen in te beelden in een klein appartement dat uitdrukkelijk niet te koop wordt aangeboden als woning, is zacht gezegd vreemd.

Tymczenko, die nogmaals benadrukt dat het géén koopwoning is, vindt van niet. Het is een uitkomst voor mensen die, hoe klein ook, willen kopen op de oververhitte huizenmarkt. ‘Wij bieden het gewoon aan. Uiteindelijk is het aan de koper wat ze ermee willen doen.’