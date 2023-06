Met webcams naar gele en oranje wolken boven Tata Steel kijken

Dinsdag maakte de Omgevingsdienst bekend dat de twee cokesfabrieken van Tata Steel per direct onder verscherpt toezicht komen te staan, vanwege een vervijfvoudiging van het aantal ‘ongewone voorvallen’ dat Tata Steel zelf meldde in het afgelopen jaar. Door het strengere toezicht is de staalgigant verplicht een verbeterplan op te stellen en maandelijks over zijn voortgang te rapporteren. Tata Steel geeft aan verbaasd te zijn over dit besluit en in gesprek te willen gaan met de Omgevingsdienst.

Volgens Venniker is het verscherpte toezicht de verdienste van de camera’s: ‘Er zijn niet opeens veel meer incidenten. Sinds wij de camera in maart vorig jaar hebben geïnstalleerd, is Tata Steel veel meer zelf gaan melden, het kan niet anders.’