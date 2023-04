‘Met ‘in het krijt staan’ kun je niet leven, ik probeer vooral een zo leuk mogelijke man voor haar te zijn’

‘Jawel, maar het alternatief – man dood of man almaar aan apparaten – was ook niet erg aantrekkelijk. We hadden zelf totaal geen twijfel of haar nier voor mij geschikt zou zijn. Dat riep ik ook steeds: wij zijn uit dezelfde stof geknipt. Ondertussen kregen we allerlei verhalen te horen over mensen bij wie nieren niet bleken te matchen en waren afgestoten. Maar het goede nieuws bleek inderdaad dat haar nieren helemaal geschikt waren. Dat was fantastisch.’

Toen begon het wachten op de operatie. De moed zonk Klöters ondertussen in de schoenen. Hij begon er steeds minder vertrouwen in te krijgen dat hij de ingreep zou overleven. Hij beëindigde zijn voorzitterschap van de Annie M.G. Schmidt-prijs en stopte bij het Ramses Shaffy-fonds. Samen met zijn zoon begon hij met het opruimen van de zolder. ‘Alles in het teken van: het is gedáán met onze Jacques.’ Vorig jaar zomer huurden Elise en hij een groot huis in Friesland. Daar nodigden ze de moeder van zijn kinderen, zijn vroegere vrouw Lenette en zijn kinderen en kleinkinderen uit. Hij sprak het niet letterlijk uit, maar in gedachten nam hij daar afscheid van hen.

Totdat het ziekenhuis op een dag in augustus belde dat er plek was in de operatiekamer. Nog diezelfde week konden Elise en hij naar het ziekenhuis. Al was het minder romantisch dan hij vooraf had gedacht. ‘Je stelt je voor dat je samen de operatiekamer in gaat, hand in hand. Zo was het niet. Ik lag op zaal 7 en zij op zaal 4.’ Elise werd ’s morgens vroeg geopereerd. Toen zij de operatiekamer uit werd gereden, passeerde zijn bed haar bed. ‘Ik riep nog: ‘Ik hou van je.’ Ze hoorde dat vaag, hief half in coma haar hand op. En ik dacht: misschien is dit wel het laatste beeld dat ik van haar zie.’ En toen zakte er een zwart scherm voor zijn ogen. In feite was dat doodgaan, denkt hij nu. ‘Eigenlijk heel geruststellend om mee te maken. Doodgaan is niks. Je weet niet meer dat je geleefd hebt. Dat is geweldig.’