Met de Moldova naar het einde van de Donau

In opperste concentratie meert Mihai aan in Sulina. Ferm deelt hij commando’s uit aan het personeel op de kade. ‘Ooit heb ik datzelfde werk gedaan, dat is belangrijk als kapitein. Elf jaar geleden begon ik als stagiair.’ Mihai ging naar de zeevaartschool in havenstad Constanta, maar paste voor een bestaan op volle zee. ‘Te ver van huis. Nu kan ik tijd met mijn familie doorbrengen.’ Hij heeft een jonge dochter, vijf jaar geleden is hij getrouwd. Zijn vrouw ontmoette hij ‘onderweg’ – ze was een passagier op de boot, vertelt hij met een glimlach.

In Sulina worden de laatste goederen uitgeladen. Plots gaat Mihai’s telefoon. ‘Een dame had me gevraagd of ik haar nieuwe pinpas kon meenemen uit Tulcea, zodat ze niet uren met de boot hoeft. Als kapitein krijg je de hele tijd dit soort verzoeken. Ik doe het met liefde: daar zijn we voor.’