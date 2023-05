Karam kwam zelf ooit over zee naar Europa. Nu redt hij migranten die ook de oversteek wagen

‘In de dagen tussen de reddingsactie en de aankomst in een haven help ik hier op het schip vooral bij doktersbezoeken, waar goede vertaling heel belangrijk is. Daarnaast proberen we mensen ook alvast op hun asielrechten in Europa te wijzen en zorgen we voor activiteiten, om de tijd te doden en lol te hebben.

‘Van de Italiaanse autoriteiten moeten we ook aan mensen uitleggen hoe het straks na aankomst verdergaat. Bijvoorbeeld dat hun vingerafdrukken worden afgenomen en dat ze naar een asielzoekerscentrum gaan. En we kunnen namens mensen een standaardbericht naar hun familie sturen dat ze veilig zijn, want zelf hebben ze hier geen bereik of internet.

‘Ik ben hier nu een maand en blijf nog twee maanden. Ik zou zeker terug willen komen, maar dit werk kost me veel emotionele energie. Mensen zitten hier na hun redding drie, vier, vijf dagen lang depressief te zijn midden op zee. Wij proberen ze een veilige plek te bieden om aan hun reis in Europa te beginnen.’