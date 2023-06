45suggesties

Op neutraal terrein (bijvoorbeeld de speeltuin). situatie: een kind dat jij niet kent misdraagt zich, het pest bijvoorbeeld andere kinderen, doet ze pijn, gooit met spullen of is onvoorzichtig met kleinere kinderen.

A. De ouder van het kind is wel aanwezig, maar grijpt niet in omdat hij er zich niet van bewust is (opgeslokt is door zijn telefoon). In dit geval kun je die ouder er even vriendelijk op wijzen. ‘Sorry, maar dat is jouw kind toch? Volgens mij gaat het niet helemaal goed.’ Meestal is dat voldoende om die ouder in beweging te krijgen. Zo niet:

B. De ouder van het kind is wel aanwezig en zich ook bewust van het gedrag, maar grijpt alsnog niet in. Deze situatie is lastig, want het is een (bewust of onbewust) opvoedkundige keuze van die ouder om wel of niet in te grijpen. Als jij nu wel ingrijpt en het kind corrigeert in het bijzijn van de ouder, oordeel je niet alleen over het opvoeden van die ouder, maar bemoei je je er ook mee. Dat kan verkeerd vallen en op ruzie uitlopen en dat wil je niet (tenzij je dat wel wilt). Het verstandigste is om jouw kind uit deze situatie te halen en ergens anders heen te gaan. (Bedenk ook dat je het kind in kwestie niet kent en je dus bijvoorbeeld ook niet weet of het gedragsproblemen heeft of bijvoorbeeld op het autismespectrum zit).

C. De ouder van het kind is niet aanwezig. Ook hier is (bewust of onbewust) een keuze gemaakt door de verantwoordelijke ouder: door zelf niet aanwezig te zijn, is het kind automatisch overgeleverd aan het gezag van andere volwassenen die wel aanwezig zijn. Nu staat niets je in de weg om het kind aan te spreken op zijn gedrag. Uiteraard vriendelijk, zonder je stem te verheffen, tenzij de situatie daar om vraagt.