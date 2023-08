De klassieke gitaarband (in ooit onmisbare festivalgenres als rock en indie) speelt een bijrol in de Hollandse polder. Een grote rockheadliner als Arctic Monkeys (2022) ontbreekt en veel van de gitaarbands die er wél zijn, trekken weinig, soms pijnlijk weinig publiek. Dat geldt zelfs voor groepen die de wind dit jaar aardig in de zeilen hebben, zoals Viagra Boys en het Belgische The Haunted Youth. Het herboren Nederlandse John Coffey rockt en brult op de late vrijdagavond vol overgave, maar ziet de Heineken-tent gaandeweg leeglopen, domweg omdat de gemiddelde Lowlander iets anders zoekt.

Het is niet anders: voor indiebands als Snail Mail of het Nederlandse Amber Arcades was Lowlands ooit hét festival, maar in 2023 is een festival als Best Kept Secret een fijnere plek. Op Lowlands komt een bescheiden plukje bezoekers luisteren naar het betere gitaarwerk. De Zweedse zussen van First Aid Kit? Mooie liedjes, smetteloze samenzang, maar in de grote Alpha werkt het niet.