Lijn na lijn knabbelt Arriva aan de macht van de NS

Het van oorsprong Britse bedrijf werd in 1938 opgericht door T.S.K. Cowie, die als kleine krabbelaar in de buurt van Newcastle tweedehandsmotoren opknapte en verkocht. Onder de vleugels van zoon Tom groeide het bedrijf uit tot een van de grootste spelers in de leasemarkt. Het bedrijf begon in 1980 met het exploiteren van een paar buslijnen in Londen.

Dat de Britten in Nederland terechtkwamen, heeft het te danken aan het Europese evangelie van marktwerking. Tot de jaren negentig was de ov-markt, net als de post-, telecom- of energiemarkt, vrij overzichtelijk: ieder land had een eigen staatsbedrijf dat de treinen reed. Concurrentie levert in theorie betere en goedkopere diensten op en dus spoelde een liberaliseringsgolf over Europa.

In Nederland moest de NS vanaf 1996 op eigen benen staan. Probleem: het was verantwoordelijk voor wat onrendabele spoorlijntjes in onder meer Groningen en Friesland. Er waren te weinig reizigers waardoor structureel verlies werd gedraaid. Zonder subsidies weigerde de NS daar nog langer te rijden.